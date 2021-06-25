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    Kahramanmaraş'ta 10 bin tavuğu telef oldu

    10 bin tavuğu telef olan Sevim Demir, tavukları için uzun süre gözyaşı döktü. Ağıt yakan Demir, "25 yıllık emeğim. Bunlardan başka ne evim var ne arabam var" dedi.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 09:54
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    Kahramanmaraş'ta 10 bin tavuğu telef oldu

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Sevim Demir, bundan 2 yıl önce tavuk çiftliği kurdu.

    Demir'in çiftliğinin bulunduğu bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Bunun üzerine çiftliğe hava sirkülasyonunu sağlayan fanlar dev dışı kaldı.

    10 BİN TAVUK TELEF OLDU

    Fanlar dev dışı kalınca 10 bin 200 adet tavuktan yaklaşık 10 bini havasızlıktan telef oldu.

    Olayı Gaziantep’teki kızının yanında öğrenen Sevim Demir, çiftliğe geldiğinde tavuklarının telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #1

    "25 YILLIK BİRİKİMİM.."

    Telef olan tavukları eline alarak ağıtlar yakan kadın, yetkililerden yardım istedi.

    Tavuk çiftliğini 25 yıllık birikimi ile kurduğunu söyleyen Sevim Demir, gözyaşları içinde telef olan zararının karşılanmasını için yardım istedi.

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #2

    "SEVİYORDUM, YUMURTA TOPLUYORDUM"

    Kredi ve çek borçlarının da olduğunu söyleyen Demir şu ifadeleri kullandı;

    “Her gün buradaydım, sabah gelip akşam gidiyordum. Bugün kızlarımın yanındaydım gelemedim. Haberi alır almaz geldim tavuklarım bu durumda.

    25 yıllık emeğim, ne evim var ne arabam var bunlardan başka.

    Bunlar da böyle oldu. Yaklaşık 10 bin taneydi. Seviyordum yumurtasını topluyordum.

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #3

    "CUMHURBAŞKANIMDAN YARDIM İSTİYORUM"

    Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum çok mağdurum. 4 tane çocuğum var onların da birikimini buraya bağladım kazanırım diye.

    Elektrik gidince telef olmuş hayvanlar. Burası kira zaten kazanır kazanır öderim dedim.

    Bunların tamamı çek ile almıştım. Bankaya 300 bin lira kredi borcum var bunları almak için çekmiştim.”

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #4

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #5

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #6

    Kahramanmaraş ta 10 bin tavuğu telef oldu #7

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