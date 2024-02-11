Kahramanmaraş'ta 20 yaşındaki genç pompalı tüfekli saldırıda can verdi

İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Uğurcan Alkaya (20), tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.
Hastanede can verdi
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Alkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gencin cenazesinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek defnedileceği öğrenildi.
Saldırgan yakalandı
Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan zanlının ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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