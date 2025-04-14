Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Berat'ın hayatını kaybettiği kazada sürücüye tahliye

İHA

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 9 yaşındaki Rubin Berat Güner’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada kamuoyunu sarsan bir karar çıktı. Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşma salonunda minik Berat’ın annesi Elif, babası İbrahim Güner ve yakınları hazır bulundu.

TAHLİYE KARARINA BERAT'IN AİLESİNDEN TEPKİ

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonucunda mahkeme, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi. Bu karar, adliyede bulunan Güner ailesi ve yakınlarının büyük tepkisine neden oldu. Adliye önünde toplanan kalabalık, "Adalet istiyoruz" sloganlarıyla kararı protesto etti. Yaşanan gerginlik sırasında bazı aile fertleri fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

"KARDEŞİM 27 METRE UZAĞA SAVRULDU"

Duruşma sonrası açıklama yapan acılı ağabey Azad Serhat Güner, kardeşinin kazadan sonra 27 metre uzağa savrulduğunu belirterek, “Sürücü olay yerinde duyarsız davrandı. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BERAT'IMIN KALEMİNİ KIRDILAR"

Oğlunun ardından gözyaşlarıyla konuşan anne Elif Güner ise yüreklere dokunan bir cümle kurdu: “Berat’ımın kalemini kırdılar.”

Anne, bu cümleyle sadece evladının yaşam hakkının değil, geleceğinin de ellerinden alındığını dile getirdi.

AVUKATLARDAN TEPKİ: "KUSUR SANIKTA, KARAR HATALI"

Ailenin avukatlarından Niyazi Kalay, tahliye kararına itiraz edeceklerini ve olayın “olası kastla adam öldürme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Avukat Oğuz Gök ise adli tıp raporlarında tüm kusurun sanıkta olduğunun net bir şekilde yer almasına rağmen tahliye kararı verilmesinin hukuki bir çelişki yarattığını söyleyerek, “Bu karar isabetli değil, gerekli itirazları yapacağız” dedi.

Adaletin yerini bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten aile, oğulları için hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.