Akın Gürlek'ten 'İBB davası' yorumu: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir

İBB yolsuzluk davasında 3'üncü gün...

İBB davasının ilk duruşmasının üçüncü oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam ediliyor.

TRT'DEN YAYINLANSIN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB davasının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin yönelik çağrısı hakkındaki soruyu yanıtladı.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürlek, davaların canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerektiğini söyledi.

"Kanun değişirse canlı yayınlanabilir" diyen Gürlek, "Yargılama devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum; mahkeme salonları siyaset arenası değildir." ifadesini kullandı.

"MAHKEME SALONLARINDA ŞAHISLARIN STATÜSÜ ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Bakan Gürlek, İBB davasında yaşanan gerginliklere de değindi.

"Mahkeme salonlarında şahısların statüsü, görevleri önemli değildir." diyen Gürlek, mahkeme salonlarının siyaset arenası olmadığını söyledi.

Gürlek, "Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statü ve görevleri önemli değildir. Herkes sanık statündedir. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken sanık Ali, sanık Mehmet, sanık Ekrem diye hitap eder. Belediye başkanım, sayın müdürüm diye hitap etmez. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler, Türk milleti adına yargılama yapar." dedi.

"YARGIMIZA YAKIŞMAZ"

Akın Gürlek, şöyle devam etti:

"Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Bunun altını çizmek gerekiyor. Usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler. Tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak, gelenlere hoş geldin demek bu değildir. Bu yakışmaz. Bizim yargımıza da yakışmaz. Mahkemenin düzenine yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanı, mahkeme başkanına aittir. Hiçbir mahkeme bundan da etkilenmez. Söylemlerden de etkilenmez, siyasi muhabbetlerden de etkilemez. Mahkeme, dosyadaki delillere göre vicdanı kanat verip, karar verir."