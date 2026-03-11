İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti: Fatih Altaylı dua istedi

Ünlü isimden korkutan haber...

Tarihçi, akademisyen ve yazar, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi İlber Ortaylı, hastanede tedavi görüyor.

DUA İSTEDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Tarihçi İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini yazdı.

Sevenleri Ortaylı'nın durumunu yakından takip ederken yakın dostu Altaylı, sevenlerinden dua ve iyi dilek istedi.

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

Altaylı, şunları yazdı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı Hocamız, birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin ailesinden ve tedavi gördüğü hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.

GEÇTİĞİMİZ AY İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 8 Şubat 2026 tarihinde geçirdiği ameliyatı Hürriyet’teki köşe yazısında duyurmuştu.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde uzun bir operasyonun ardından birkaç ek müdahale daha yapıldığını aktaran Ortaylı, 15 Şubat tarihli yazısında şunları paylaşmıştı:

"Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı.

Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı ve hemşireler Tuğba ile Çağla, beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyatla ani kanama durduruldu.

Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: ‘Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır."

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, Türkiye’de dikkat çeken tarihçiler arasında yer almaktadır. 21 Mayıs 1947 yılında Kırım Tatarı olarak dünyaya gelmişti.

Çocukluk yılları hep farklı kültürler arasında geçtiği için genç yaşta bakış açılarında değişimleri de beraberinde getirdi.

Tarihe olan ilgisiyle bugünlerde pek çok kitabın yazarı ve televizyon programları alanlarında uzman isim olarak dikkat çekmektedir.

78 yaşında olan İlber Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitimi tamamlamıştır.