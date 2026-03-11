ASAL'dan namaz kılıyor musunuz anketi

11 ayın sultanı Ramazan'ın son günlerine giriş yapmışken kamuoyu araştırma şirketleri, manevi huzur ikliminde sokağın nabzını tutu. Bunlardan biri de ASAL Araştırma şirketinin anketi oldu.

Şubat 2026’da 2 bin 15 kişiyle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 31,2’si düzenli namaz kılıyor, yüzde 62’si Ramazan’da oruç tutuyor ve yüzde 78,6’sı fitre, zekat veya sadaka veriyor.

NAMAZ KILMA ALIŞKANLIKLARI

Ankete katılanların namaz tutma alışkanlıkları şöyle dağıldı:

Düzenli kılıyorum: %31,2

Ara sıra kılıyorum: %22

Eskiden kılardım, şimdi kılmıyorum: %13,8

İleride kılmayı düşünüyorum: %5,4

Namaz kılmıyorum: %20

Fikrim yok / Cevap yok: %7,6

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMA ORANLARI

Ramazan ayında oruç tutma alışkanlıkları ise şu şekilde:

Düzenli tutuyorum: %62

Ara sıra tutuyorum: %7,4

Eskiden tutardım, şimdi tutamıyorum: %11,6

İleride tutmayı düşünüyorum: %2,2

Oruç tutmam: %15

Fikrim yok / Cevap yok: %1,8

FİTRE, ZEKAT VE SADAKA VERME

Katılımcıların büyük çoğunluğu fitre, zekat veya sadaka veriyor:

Evet veriyorum: %78,6

Hayır vermiyorum: %17,4

Fikrim yok / Cevap yok: %4

DİNİ İNANÇ DAĞILIMI

Ankete katılanların dini inançları şöyle belirlendi:

Müslüman: %89,8

Ateist: %4

Deist: %3,2

Hiçbiri: %1,4

Fikrim yok / Cevap yok: %1,6

Araştırma, Türkiye’deki katılımcıların dini pratiğe bağlılık ve inanç eğilimlerini güncel olarak ortaya koyarken, Ramazan ve dini yardım faaliyetlerinin toplumda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.