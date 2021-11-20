Bir düğünde davul çalan 2 müzisyen, farklı şovları ile dikkat çekti. Direğe çıkan, kıyafetlerini yırtan, yerlerde yatan müzisyenlerin o anları, kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Kadılı Mahallesi’ndeki bir düğün etkinliğine katılan iki müzisyen davulları ile yaptıkları hareketler ile ilgi çekti.

Davetlilerin para teklifine karşılık veren müzisyenlerden biri, koronavirüsü hiçe sayarak uzatılan parayı ağzıyla aldı.

Müzisyenler ellerindeki davul ile yerlerde yuvarlandı.

DİREĞE TIRMANDI, TİŞÖRTÜNÜ YIRTTI

Elektrik direğine tırmanan müzisyenlerden biri, direğe ayaklarıyla direkten tutunup bir müddet davuluyla şov yaptı.

Vatandaşların yardımıyla direkten inen şahıs, daha sonra üzerindeki kuru kafa figürlü tişörtünü yırttı.

Kahramanmaraş’ta davulcu direğe tırmandı, kıyafetlerini yırttı VİDEO



BİRİ YERDE YATTI, DİĞERİ ÜZERİNDE TAKLA ATTI

Son olarak bir müzisyen yerde yatarken, diğeri onun üzerinde takla attı.

İlginç davul gösterisi, saniye saniye bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.