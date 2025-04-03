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İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görev yapa polis ekipleri, Abülhamid Han Mahallesi'ndeki bir berberde kavga çıktığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine olay yerinde giden polis ekipleri, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

POLİS EKİBİNE BAKLAVALI JEST

Ekipler gelirken kavga ediyormuş gibi yapan gençler, bir anda polislere baklava uzattı.

Olayın berberler tarafından kurgulandığı, amacın görevde olan polislere jest yapmak olduğu ifade edildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri de bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.