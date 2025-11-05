Kahramanmaraş'ta kaybolan yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu

- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ava giden 70 yaşındaki İbrahim Durmaz kayboldu.
- Ertesi gün Söğütlü Çayı kıyısında cansız bedeni bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ava gitmek için evden çıkan 70 yaşındaki İbrahim Durmaz, bir gün sonra cansız halde bulundu.
YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU
Karahasanuşağı Mahallesi’nde yalnız yaşayan Durmaz, sabah saatlerinde ava gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Elbistan Acil Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi. Kırsal alanda başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında Söğütlü Çayı çevresi de tarandı.
CANSIZ BEDENİ ÇAY KENARINDA BULUNDU
Yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni mahalleden geçen Söğütlü Çayı kıyısında bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Durmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.