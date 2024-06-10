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Kahramanmaraş'ta kurbanlık satıcısı kadından tepki: Pahalı satılıyor bu kadar olmaz

Kahramanmaraş'ta kurbanlık satıcısı kadından tepki: Pahalı satılıyor bu kadar olmaz Kahramanmaraş'ta dağ evinde kurbanlık küçükbaş hayvan satışını yapan Fatma Kutaz, “Çok pahalı satmanın bir gereği yok. Değeri olmayıp da pahalı verenler çok. Bu kadar da pahalı satılmamalı” dedi.