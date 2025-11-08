Kahramanmaraş’ta minibüs takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı

- Kahramanmaraş Andırın-Göksun yolunda bir minibüs takla attı, 2 yabancı uyruklu işçi öldü.
- Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında trafik kazası yaşandı.
İnşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekipler, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralanan 7 işçi Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.