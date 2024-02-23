Kahramanmaraş'ta önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Onikişubat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önünde bulunan otomobile, daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla atıp, metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Doğu Çevre Yolu'ndaki kavşakta 33 yaşındaki Mustafa Kaygusuz idaresindeki otomobil, önce M.E.Y. idaresindeki otomobile daha sonra ise orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan otomobilin içerisinde bulunan Mustafa Kaygusuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer otomobil sürücüsünün ise yaralandığı öğrenildi.

Yaralı M.E.Y. tedavisi için hastaneye sevk edildi.

"Allah şifa versin"

Kaza sesini duyup olay yerine gelen vatandaş Alihan Kantemur, "Biz kazayı görmedik sesi duyduk, geldik yardım etmek için ama etrafında insanlar yardım için toplanmıştı. Yaralı içindeymiş, Allah şifa versin." dedi.

İnceleme başlatıldı

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)