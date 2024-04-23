Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Y.T.P idaresindeki otomobil ile Muratcan Karaokur (23) yönetimindeki kurye motosikleti çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Hastaneye kaldırılan Karaokur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırılırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meslektaşları yolu kapattı
Kaza sonrası hayatını kaybeden Karaokur'un meslektaşları ve yakınları olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı.
Yolu motosikletleri ile kapatan sürücüler oturma eylemi yaptı.
Bu sırada polis ekipleri vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.
Uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açan motosiklet sürücüleri sorunsuz şekilde dağıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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