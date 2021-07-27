Arkadaşlarıyla silahlı kavgaya karışan ve trafikte yakalanan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunun yaralanmasına sebep oldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi'nde kavgaya karışarak silahla havata ateş açan bir grup, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayıplara karışan şüphelilerin içerisinde olduğu 46 ADU 359 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta yakalandı.

POLİSİ KAPUTTA SÜRÜKLEDİ

Otomobilin yanına 2 polis memuru ve 2 bekçinin geldiğini gören sürücü Kerim E. (23), gaza basarak kaçmaya çalıştı. Kerim E.'nin kaçışını engellemeye çalışan bir polis memuru da otomobilin ön motor kaputuna tutundu. Güvenlik güçlerinin ihtarına uymayıp kaçan otomobil, polis memurunu aracın üstünde yaklaşık 20 metre sürükledi.

O anlar ise çevredeki KGYS kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta polisi aracın kaputunda sürükledi VİDEO



GÖZALTINA ALINDILAR

Bir süre sonra yakalanan Kerim E. ile araçtaki Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32), başka bir otomobildeki sürücünün arkadaşları Muhammet A. (24), Arif K. (22) ve Murat A. (41) emniyete götürüldü.

"PANİK YAPTIM"

Sürücü Kerim E., görüntü almaya çalışan gazetecilerin "Otomobili neden polisin üzerine sürdün?" sorusuna "Panik yaptım polis ağabeyim dur deyince. Kesinlikle emniyete yanlış yapmam." şeklinde yanıt verdi.

Araçta da 2 pompalı tüfek, 5 fişek, bir tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi.