Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İHA
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus E'ye ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri ticari taksiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili taksi şoförü ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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