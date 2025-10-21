Kahramanmaraş'ta tüfekle havaya ateş açan şahıs kamerada

- Kahramanmaraş'ta bir şahıs, "Kim hırsız ulan" diyerek tüfekle havaya ateş açtı.
- Olay, cep telefonuyla kaydedildi ve çevredekilerin müdahalesiyle şahıs sakinleştirildi.
- Ardından şahıs bölgeden uzaklaştı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde iftiraya uğradığı iddia eden şahıs, korku dolu anlara neden oldu.
Elindeki tüfekle mahalleye gelen şahıs, "Kim hırsız ulan" diye bağırarak tüfekle havaya ateş açtı.
YAŞANANLAR KAMERADA
O anlar cep telefonuyla kayda alındı.
Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs, bölgeden ayrıldı.