Kahramanmaraş'ta tünelde zincirleme kaza: 5 yaralı Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

AA

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde, A.S. idaresindeki otomobil, H.D. yönetimindeki otomobil ve A.H'nin kullandığı bir başka otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin durumu ağır

Kazada araç sürücüleri ile 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)