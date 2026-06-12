Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Edirne'de cuma namazı için Selimiye Camisi'ne geçti ve cuma namazını burada kıldı.

Erdoğan namazdan önce restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Selimiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Bakara suresini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, surenin ikinci ayetini okuduğu esnada çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

NAMAZDAN SONRA CAMİ CEMAATİNE HİTAP ETTİ

Selimiye Camisi'nin restore edilmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hasretle beklediğimiz bugüne kavuştuk. Kocasinan'ın eserinin bugünkü şekliyle inşa ve ihya sürecini tamamlayarak bu hale geldiğini görmeyi bizlere lütfeden Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Tabii bununla birlikte ülkemizde bu eserleri çoğaltmanın, bu eserleri inşa ve ihya etmenin bizlere Rabbimiz tarafından lütfunu görmek, bunu yaşamak, şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de aynen Edirne'de nasıl Sinan'la bizler güç bulduysak, İstanbul'da nasıl Barbaros'la nasıl Çamlıca'yla güç kuvvet bulduysak, Türkiye'mizin dört bir yanında da bunları inşa ve ihya etmenin her zaman gayreti içerisinde olacağız. Bunlarla da inşallah yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Sizler bu şekilde bu işe sahip çıktığınız sürece inşallah minareler süngü olacak, kubbeler miğfer olacak, camiler kışlamız olacak, müminler asker olacak ve bu yola da böyle devam edeceğiz.”