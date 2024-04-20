İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ile operasyon kararlıklıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler
Düzenlenen operasyonda 20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 50 gram metamfetamin, 71 captagon hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 dolu kartuş ele geçirildi.
5 kişi tutuklandı
Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A., İ.K., A.Ç., M.Ç. isimli 5 şahıs tutuklanırken, U.B. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış