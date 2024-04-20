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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanırken, arama yapılan adreste çok sayıda uyuşturucu malzeme ele geçirildi.