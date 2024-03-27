Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı
İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenlendi.

1 kilo bonzai ele geçirildi

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta, 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K., E.Ö. ve K.Ş. isimli şüpheliler yakalandı.

3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)