Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenlendi.
1 kilo bonzai ele geçirildi
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta, 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili O.K., E.Ö. ve K.Ş. isimli şüpheliler yakalandı.
3 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış