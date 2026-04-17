Tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu boşandı

Evlendiği gündemden beri boşanma ve tartışma haberleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan beklenen haber geldi.

2025 yılında Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan çiftin 1,5 yıllık evliliği tek celsede bitti.

SOYADINI KALDIRDI

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldıran oyuncu, fotoğrafları da sildi.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, daha önce birçok kez ayrılık haberleri ile gündeme gelmiş ancak ünlü oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı...