Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma

Adalet Bakanlığı faili meçhul kalan cinayetler ya da gerçeklere ulaşılamamış kayıp dosyalarını yeniden açıyor.

6 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturma, cinayet şüphesiyle yeni bir aşamaya girdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kendisinden haber alınamayan Doku'ya dair dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sıfırdan ele alındıktan sonra 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; bunlardan 12'si yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi ve üvey babası, eski polis memurları, üniversite kamera sorumluları ve Sonel'in eski koruması da yer aldı.

HTS VE BANKA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada dikkat çeken iddialar arasında, Gülistan Doku'nun SIM kartının kaybolduktan sonra bir polis memurunun telefonuna takıldığı, sosyal medya hesaplarındaki verilerin silindiği, hastane kayıtlarına müdahale edildiği ve bu süreçte dönemin valisi Tuncay Sonel ile bağlantılı isimler arasında HTS ve banka kayıtları üzerinden görüşme ve para transferleri tespit edildiği öne sürüldü.

DELİL KARARTMA İDDİALARI DİLE GETİRİLDİ

Doku ailesi ve avukatları, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma ve örtbas iddialarını dile getirdi.

Aile, arama çalışmalarında sürekli baraj çevresine yönlendirildiklerini ve olayın intihar olarak sunulmaya çalışıldığını öne sürdü.

"SIM KARTINDAKİ ÖNEMLİ VERİLERİ SİL TALİMATI ALDIM"

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok'un savcılık ifadesi de tamamlandı.

Ertok'un ifadesinde Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine, Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini ve Sonel'in SIM karttaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia ettiği öğrenildi.

"HİÇBİR VERİYİ SİLMEDİM"

Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti.

Tunceli Adliyesi'nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tuncay Sonel ise iddiaları 'tamamen iftira' olarak nitelendirerek oğlunun olay tarihinde lise öğrencisi olduğunu, Gülistan Doku'yu ve ilgili kişileri tanımadığını belirterek hukuki mücadele vereceğini açıklamıştı.

TUNCELİ ESKİ VALİSİ HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Tuncay Sonel hakkında iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, konuya dair mülkiye müfettişi görevlendirdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 'GEREĞİ YAPILSIN' YAZISI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlık Muhabere Bürosu'nun il Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda ise şu sözler yer aldı:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden 05/01/2020 suç tarihli kasten insan öldürme, cinsel saldırı, suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçu bildirmeme, suçluyu kayırma suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK nun 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnad ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu 5271 sayılı CMK nun 161/6. Maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere; gereğinin takdir ve ifası rica olunur."

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma devam ederken, Tuncay Sonel'in açığa alındığı bildirildi.

Sonel'in oğlunun ise gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

"VİCDANLARI YARALAYAN DOSYALAR İNCELENECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden açılan bu dosyalara ilişkin açıklamalar yaptı.

Detaylara Gazeteci Seyhan Avşar'a anlatan Bakan Gürlek, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarının yeniden açıldığını açıkladı.

Gülistan Doku'nın akıbetiyle ilgili konuşan Gürlek, Gülistan Doku dosyasının neden yeniden gündeme alındığı sorusunu yanıtladı:

Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk.



Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek.

"RABİA NAZ VE ROJİN KABAİŞ DOSYALARI YENİDEN AÇILDI"

Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor.



Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarının üzerine titizlikle gideceğiz.

"TUNCELİ BAŞSAVCISI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Gülistan Doku dosyasını ise Tunceli Başsavcısı titizlikle inceledi.



Elini taşın altına koymuş durumda. Gerekli incelemeleri yapıyor.

"UCU KİME DOKUNURSA DOKUNSUZ BAŞSAVCILARIMIZIN YANINDAYIZ"

"Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız."