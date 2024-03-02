Kamuyu 21,3 milyon lira zarar uğrattılar! 6 ilde operasyon yapıldı: 9 tutuklama

Kamunun bilinçli ve organize bir şekilde yersiz yere zarara uğratılması denetimlere takıldı.
Yersiz ödemeler yapılarak kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheliler hakkında işlem yürütüldü.
Malatya'da, şüphelilere yönelik 6 ilde 20 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kamu zararını Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri tespit etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerince yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü'nde 2018 ve 2021 yılları arasında yersiz ödemeler yapılarak kamunun zarara uğratıldığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.
21 şüpheli tespit edildi
Suç duyurusunun ardından savcılık kararıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuyu zarara uğrattığı belirlenen aralarında Mal Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 21 şüpheliyi tespit etti.
20 adrese eş zamanlı operasyon
Ekipler, şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
9 kişi tutuklandı
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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