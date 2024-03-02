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Kamuyu 21,3 milyon lira zarar uğrattılar! 6 ilde operasyon yapıldı: 9 tutuklama

Kamuyu 21,3 milyon lira zarar uğrattılar! 6 ilde operasyon yapıldı: 9 tutuklama Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerince kamunun 21,3 milyon dolar zarar uğratıldığı belirlendi. Takip edilen işlemlerin ardından 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli gözaltına alındı ve içlerinden 9'u tutuklandı.