Karabük'te beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük-Eskipazar kara yolu, Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde, M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton mikseri ile T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü T.B. ile araçta yolcu olarak bulunan V.B., İ.A., Y.G. ve 10 yaşındaki O.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.