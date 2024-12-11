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İHA

Karabük merkez Kurtuluş Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerini peşine taktı.

Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacada şüpheli şahıs, Preveze Caddesi üzerindeyken park halindeki otomobile çarptı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarptığı ve kaza yapan sürücünün araçtan inerek kaçtığı anlar yer alıyor.

61 BİN LİRA CEZA YEDİ

Bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği öğrenilen sürücüye dur ihtarına uymamak, aykırı ışık kullanımı, drift atmak, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından 61 bin 889 lira idari para cezası kesildi.