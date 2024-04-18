İHA
Karabük merkez Şirinevler Mahallesi'nde kazaya karışan otomobil kontrolden çıkarak apartman bahçesine düştü.
Ağaca çarparak devrilmekten kurtulan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yaşananlar kamerada
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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