Karabük'te kazaya karışan otomobil apartman bahçesine düştü Karabük'te kazaya karışan otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybedip apartman bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Karabük merkez Şirinevler Mahallesi'nde kazaya karışan otomobil kontrolden çıkarak apartman bahçesine düştü.

Ağaca çarparak devrilmekten kurtulan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Yaşananlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)