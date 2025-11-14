Karabük'te mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

- Karabük'te mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu.
- Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma tarafından yapılan aramada Karademir'in cansız bedenine ulaşıldı.
- Kalp rahatsızlığı bulunan Karademir'in cenazesi incelemeler sonrası hastane morguna kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bedil yaylasına arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Gıyasi Karademir, arkadaşlarından ayrıldı.
Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşları ormanda yaptıkları aramada 65 yaşındaki Karademir'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Jandarma ekipleri de bölgede başlattıkları çalışma sonrası Karademir'i hareketsiz bir şekilde buldu.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Karademir'in cenazesi incelemenin ardından Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.