İHA
Karabük'te 84 yaşındaki İshak Öztürk, talihsiz bir kaza geçirdi.
Saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi’nde Elif M. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk’e çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye, sürücü emniyete
Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İshak Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)