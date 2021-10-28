Karabük’te yayalara vurmamak için durdu, zincirleme kazaya sebep oldu

Karabük’te yayalara vurmamak için durdu, zincirleme kazaya sebep oldu

Zonguldak Caddesi’nde yayalara çarpmamak için aniden duran kamyonet, zincirleme kazaya neden oldu. İstasyon Caddesi’nde ise, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Karabük’te, Zonguldak Caddesi’nde Yenice istikametine seyreden bir kamyonet sürücüsü, yoldan geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu.

O sırada aynı istikamette olan bir minibüs, önündeki otomobile, otomobil de yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇTAN SON ANDA ÇIKTI

İstasyon Caddesi’nde ise seyir halindeki başka bir aracın motor kısmı, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yanan aracın sürücüsü, kendini son anda dışarı attı.

Çevredeki vatandaşlar, alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti.

Karabük’te yayalara vurmamak için durdu, zincirleme kazaya sebep oldu VİDEO

