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    Karabük'teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu

    Vaka sayılarının yükseldiği kentte, düğünde oynayan köçekler koronavirüse aldırış etmeden yere atılan paraları ağzıyla aldı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 15:46
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    Karabük'teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu

    Karabük’te davul zurna eşliğinde köçeklik yapan iki şahıs, düğünde yaptığı hareketle herkese pes dedirtti.

    Kendi sağlıklarını hiçe sayan köçekler, koronavirüs vakalarının artışına rağmen yere atılan paralara dayanamadı.

    YERDEKİ PARAYI AĞIZLARIYLA ALDILAR

    Oynarken bir anda yere eğilen şahıslar, eğlence uğruna paraları ağzıyla alarak oynamaya devam etti.

    Karabük teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu #1

    MASKE TAKMADILAR

    Düğünde bulunan vatandaşların ise maske takmamaları gözlerden kaçmadı.

    Karabük'teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu VİDEO

    Karabük teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu #2

    Karabük teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu #3

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