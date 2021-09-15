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- Karabük'teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu
Karabük'teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu
Vaka sayılarının yükseldiği kentte, düğünde oynayan köçekler koronavirüse aldırış etmeden yere atılan paraları ağzıyla aldı.
- İHA
- 15.09.2021 - 15:08
- Güncelleme : 15.09.2021 - 15:46
Karabük’te davul zurna eşliğinde köçeklik yapan iki şahıs, düğünde yaptığı hareketle herkese pes dedirtti.
Kendi sağlıklarını hiçe sayan köçekler, koronavirüs vakalarının artışına rağmen yere atılan paralara dayanamadı.
YERDEKİ PARAYI AĞIZLARIYLA ALDILAR
Oynarken bir anda yere eğilen şahıslar, eğlence uğruna paraları ağzıyla alarak oynamaya devam etti.
MASKE TAKMADILAR
Düğünde bulunan vatandaşların ise maske takmamaları gözlerden kaçmadı.
Karabük'teki düğünde köçekler koronavirüsü unuttu VİDEO