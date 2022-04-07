Eriyen karlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası çöken yolun, Ramazan Bayramı sonrasında yapılacak çalışmaların ardından açılacağı öğrenildi.

Düzce, Zonguldak ve Sakarya arasındaki ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca Edilli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü.

Karların erimesi nedeniyle yaşanan olayda, yol kullanılamaz hale geldi. Asfaltın tamamen hasar gördüğü yolda, trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun, Ramazan Bayramı’ndan sonra yapılacak olan onarım çalışmalarının ardından açılacağı öğrenildi.

Sürücüler, geçici yola yönlendirildi

Çökme nedeniyle yolu kullanamayan Düzce-Zonguldak ile Sakarya yönünde ilerleyen sürücüler, Paşalar köyü içinden açılan geçici yola yönlendirildi.

Sürücüler virajlı olan köy yolunda, yavaş ilerlediklerini belirtti.

“Bir su yolu vardı, onu doldurmadan yolu yaptılar ve tekrar çöktü”

Paşalar köyü sakinlerinden Ali İlhan, yolun daha önceki yıllarda da çöktüğünü belirterek, "2 yıl önce 50 metre aşağısı tekrar çökmüştü. Yaptılar, tekrar çöktü. Buradan bir su yolu vardı onu doldurmadan yolu yaptılar ve tekrar çöktü. Olduğumuz yerin tekrar çökme durumu var. Jeolojik ve drenaj durumuna bakılmadan yol yaptılar. Yolda ufaktan bir çatlaklık vardı fakat geçen gece tamamen çökmüş, diye duyduk sonra jandarma gelip kapattı." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu’nun çöken bölümü, bayramdan sonra açılacak VİDEO

