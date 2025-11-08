Karaman'da 17 yaşındaki çocuk silahlı saldırıya uğradı: 2 şüpheli gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karaman’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 960. Sokak’ta bulunan Hasan Hüseyin Şahin Parkı’nda akşam saat 21.45 sıralarında yaşanan olayda, 17 yaşındaki M.B. isimli çocuk parkta bulunduğu sırada yanına motosikletle 2 kişi geldi.

M.B. isimli çocuk, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

AYAKLARINA İSABET EDEN SAÇMALARLA YERE YIĞILDI

Açılan ateş sonrası M.B., ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığılırken şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı parkta boş kovan çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirerek kaçan aynı yaşlardaki 2 çocuk şüpheli, kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İddiaya göre, çocukların daha önce birbirleriyle kavga ettikleri ve silahla yaralama olayının da bu yüzden yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.