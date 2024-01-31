Karaman'da 24 yaşındaki gencin cansız bedeni iş yerinde bulundu Karaman'da 24 yaşındaki bir genç çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulundu. Gencin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İHA

Karaman merkez Tapduk Emre Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi dükkana geldi.

Kapısı arkadan kilitli olan dükkana çatıdan giren iş yeri sahibi, Ali Eser'i yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eser'in hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Elektrik çarpmasından şüpheleniliyor

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Eser'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)