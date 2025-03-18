Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Karaman Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede A.Y., eski arkadaşı olduğu ileri sürülen Hatice Göktaş'ın evine girdi.

Daha sonra A.Y. ile Hatice Göktaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.Y., yanında bulunan namlusu kesik av tüfeğiyle Hatice Göktaş'ı boğaz kısmından tek el ateş ederek vurdu.

OĞLU ANNESİNİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜ

Bu sırada evin diğer odasında uyuyan ve silah sesi üzerine uyanan Hatice Göktaş'ın oğlu M.G. ile yeğenleri F.G. ve M.A.G. arkadan kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye girdi.

Hatice Göktaş'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulan oğlu ve yeğenleri odada bulunan zanlı A.Y.'yi ağır yaralayacak şekilde darbetti.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Göktaş, tüm müdahalelere karşı öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Darp sonucu kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren A.Y.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatice Göktaş'ın oğlu ve yeğenleri gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.