Vincenzo Montella'yı şaşırtan istifa sorusu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı öncesi milli oyuncularımızdan Arda Güler ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Montella, Romanya Milli Takımı'nın çok güçlü bir ekip olduğunu söyledi ve Mircea Lucescu'nun tecrübesine dikkat çekti.

LUCESCU'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

İtalyan çalıştırıcı, "Lucescu'yu yeniden görmek beni mutlu edecek. Belki en çok kupa kazanan hocalardan biri, üçüncü sırada yanılmıyorsam. Kendisine saygım sevgim çok büyük." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, kendisine Rumen gazeteci tarafından yöneltilen "Romanya'ya kaybederseniz, görevi bırakacak mısınız?" sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi.

"BÖYLE BİR SORU BEKLEMİYORDUM"

Bu soru karşısında şaşıran İtalyan çalıştırıcı, gülerek "Böyle bir soru beklemiyordum." dedi.

İtalyan hoca, daha sonra futbolda her şeyin olabileceğine vurgu yaptı.

Montella, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası. Futbolda her şey olabilir her maçta. Ben burada inanılmaz mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi biliyorum ama aklımızda öyle bir mağlubiyet yok açıkçası."