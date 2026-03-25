Mesud Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Türkiye bu savaşta taraf olmadığı gibi, taraflara ise sık sık müzakere masasına geri dönmeleri için çağrı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürüttüğü barış diplomasisi ile Orta Doğu'daki bu çatışmaların durması için çabalıyor ve duruşu ile dünyaya örnek oluyor.

Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrar istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan teşekkür dolu bir paylaşım geldi.

TÜRKÇE MESAJ PAYLAŞTI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili Türkçe olarak açıklamada bulundu.

"AZİZ KARDEŞİM ERDOĞAN'IN TUTUMU TAKDİRE ŞAYAN"

Pezeşkiyan paylaşımında, İsrail'in saldırganlığına karşı Türkiye'nin sergilediği duruşu övdü.

Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Aziz kardeşim Sayın Erdoğan’ın Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." dedi.

"KARDEŞ TÜRK MİLLETİ"

Türk milletinin İslam ümmetiyle olan tarihi dayanışmasına vurgu yapan Pezeşkiyan, "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA KAN DÖKÜLMESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine sonrası yaptığı açıklamada bir kez daha müzakere vurgusu yapmış ve şöyle demişti;

Daha fazla yıkım olmadan, daha fazla kan dökülmeden, araya daha fazla husumet girmeden, tüm bunların yanı sıra küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli, diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalıdır.



İsrail'in uzlaşmaz, maksimalist, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir.



Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır.



Türkiye tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla, uhdesinde bulunan tüm araçlarla barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir.