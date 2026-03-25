Murat Kapki’nin yeğeni Berat Çağrı Kapki’nin ifadesi: Valizlerle para taşıdım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında davalar sürüyor.

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birçok belediye başkanı ve çalışanı, 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklanırken, gelen ifadeler ise kirli çarkı ortaya koyuyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, yolsuzlukla ilgili detayları itiraf ederek tahliye olan Murat Kapki'nin yeğeni Berat Kapki'nin de ifadesi ortaya çıktı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Berat Kapki, "kuru temizleme giysileri" yalanı adı altında valizlerdeki parayı itiraf etti.

Kapki ifadesinde, çarpıcı detaylara yer verdi.

"VALİZLERİN İÇİNDE PARA VARDI"

Emniyette bulunduğu sırada yanına avukatların geldiğini söyleyen Berat Kapki, hiçbir şey bilmediğini söylemesini istediklerini anlattı.

Kapki, " Ferko isimli iş yerine ve Murat Kapki'ye ait Acarkent'te bulunan villaya götürdüğüm valizlerin içinde kuru temizlemeden gelen giysiler olduğunu söylememi tembihledi. Halbuki bu valizlerin içleri para doluydu." dedi.

"OFİSE GELEN PARALARI DOLARA ÇEVİRİRDİ"

Avukatlara güvenmediğini söyleyen Kapki, Murat Kapki'nin şirketine ve Acarkent'te bulunan villasına birçok kez para götürdüğünü söyledi.

Berat Kapki, "Murat Kapki, ofise gelen bu nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi." dedi.

Kapki ifadesinde, hem şirkette hem de villada para dolu gizli kasaların olduğunu söyledi.

"ELİF, MURAT KAPKİ'NİN TALİMATLARINI YAPARDI"

Elif Kapki ile Murat Kapki'nin sekreteri olduğu dönemde tanıştıklarını ve evlendiklerini söyleyen Berat Kapki, "Elif, Murat Kapki'nin talimatıyla bazı bankasal ve finans işlerini takip ederdi. Bankalardan nakit çekilen paraların ne zaman çekileceğini, kim tarafından çekileceğini kendisi organize ederdi fakat kendisi bu paraların suçla alakalı olduğunu bilmezdi." dedi.

"MURAT KAPKİ'NİN KASASI SERKAN BALBAL"

Berat Kapki, devam eden ifadesinde şöyle dedi;

"Bu süreçte paraların hepsi Acarkent'te bulunan villaya götürülerek Feyza Kapki'de toplanırdı.

Bu paraları Feyza Kapki'ye genelde Şeyhmus Sarıboğa götürürdü. Feyza Kapki ise bu paraları Serkan Balbal'a verirdi. Yani Serkan Balbal, Murat Kapki'nin kasası konumundaydı.

"PARALARI ABD'YE GÖTÜRDÜ"

Serkan Balbal'ın bu paraları ne yaptığını bilmiyorum fakat Murat Kapki'nin kendine ait bir kısım parayı ABD'ye götürdüğünü biliyorum.

"PARA ALIŞVERİŞİNİ BORÇ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Murat Kapki ile Serkan Balbal, aralarındaki para alışverişini sanki bir borç ilişkisi varmış gibi kurgulamaktadırlar.

Muhtemelen ifadeye çağrıldığında birbirimizden borç aldık verdik minvalinde beyanlarda bulunacaklardır.

"ETKİN PİŞMALIKTAN FAYDALANMAK İSTİYORUM"

Murat Kapki'nin sahte fatura ile nakde çevirdiği paraları akladığını, soruşturma sürecinde kaçırdığı mallarını bildiğim kadarıyla anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum...''