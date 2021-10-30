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- Karaman'da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı
Karaman'da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı
Dağdan kopan parçalar yaya yoluna düştü. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler yolu trafğe kapattı.
- İHA
- 30.10.2021 - 13:25
- Güncelleme : 30.10.2021 - 14:56
Karaman’ın Ermenek ilçesinde, dağdaki kaya parçaları yaya yoluna düştü.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, yol üzerinde inceleme yaptı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Tehlike arz ettiği gerekçesiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, vatandaşların alternatif yolları değerlendirilmesi istendi.