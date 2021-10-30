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    Karaman'da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı

    Dağdan kopan parçalar yaya yoluna düştü. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler yolu trafğe kapattı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 14:56
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    Karaman'da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı

    Karaman’ın Ermenek ilçesinde, dağdaki kaya parçaları yaya yoluna düştü.

    Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, yol üzerinde inceleme yaptı.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Tehlike arz ettiği gerekçesiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, vatandaşların alternatif yolları değerlendirilmesi istendi.

    Karaman da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı #1

    Karaman da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı #2

    Karaman da dağdaki kaya parçasının tehlike oluşturdu yol trafiğe kapatıldı #3

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