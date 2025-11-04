Karaman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

- Karaman'da elektrik direğinde akıma kapılan 23 yaşındaki Yusuf Samet Ercan yaşamını yitirdi.
- Olay, Ercan'ın mesai saatleri dışında tanıdığının evine elektrik hattı çekmeye çalışırken gerçekleşti.
- Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Karaman'da merkeze bağlı Kılbasan köyünde alt yüklenici firması çalışanı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Yusuf Samet Ercan, mesai saati sonrası bir tanıdığının evine elektrik hattı çekmek için elektrik direğine çıktı.
Ercan, direk üzerinde bir anda akıma kapıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Gencin akıma kapıldığını fark eden yakınındakiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Yusuf Samet Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.