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İHA

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Y.K. isimli adam, kavga etmelerinin ardından evden ayrılarak babasının evine giden 3,5 aylık hamile eşi H.K.’yi evine getirmek için kayınbabasının evine gitti.

Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini bıçakla rehin alan Y.K. daha sonra eşini, bir iş yerine sokarak rehin aldı.

REHİN ALINAN KADIN, HAFİF YARALI HALDE KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri iş yerinin etrafında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Kocası tarafından rehin alınan kadın, polis ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonrası kısa sürede bıçakla hafif şekilde yaralanmış olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ADAM 1,5 SAATİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren koca ise polis ekiplerinin 1,5 saatlik ikna çabaları sonrasında, kollarından bıçakla kendisini yaralamış halde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yaralı koca ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.