Karaman'da korkunç olay: 9 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki arkadaşını vurdu

Karamanda kan donduran kaza...
Olay, dün saat 16.30 sularında yaşandı.
Küçükbaş hayvanlarını otlatmadan getiren baba M.S., yanında buluna av tüfeğini evinin giriş kapısına astıktan sonra hayvanları ahıra götürdü.
Silah elinde patladı
Kapıda asılı olan tüfeği gören oğlu 9 yaşındaki M.S., silahı eline alarak oynamaya başladı.
Komşunun kızını vurdu
Çocuğun elinde oynadığı tüfeğin bir anda kazayla ateş alması sonucu yanında bulunan 5 yaşındaki komşusunun kızı Raziye Güngör vuruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleriyse olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kız çocuğunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Gözetim altına alındı
Olayın ardından tüfekle kız çocuğunu vuran M.S. gözetim altına alınırken, tüfeğin sahibi baba da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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