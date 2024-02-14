Karaman'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 2'si ağır 5 yaralı Karaman'da kaza ihbarına giden ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karaman merkez Çeltek Mahallesi'nde O.K. yönetimindeki otomobil, kaza ihbarına giden S.B. idaresindeki ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak şarampole devrilirken otomobil sürücü O.K. ile yanında bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 5 yaralı

Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.K, otomobildeki H.G. ile ambulans sürücüsü S.B., sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü O.K ve yanında bulunan H.G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)