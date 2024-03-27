Karaman'da otomobilleri kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Karaman'da otomobillerin üst geçit girişinde kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karaman merkez Gevher Hatun Mahallesi'nde M.C. yönetimindeki otomobil ile H.B. idaresindeki otomobil üst geçit girişinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan F.C. ile diğer aracın sürücüsü H.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumları iyi

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)