Sarıkamış ilçesindeki eve giren hırsızlar ev sahiplerini bıçakladı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, hırsızların banka harcamaları için eşya çalmak istediği öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde E.Ç. (20), S.S. (20) ve M.İ (17) isimli şahıslar, hırsızlık amacıyla H.B.’nin (86) evine girdi.

Eve giren hırsızları fark eden H.B. ve eşi M.B. (50) hırsızlığı engellemek istedi. Yaşanan arbedede H.B. ve M.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan hırsızlar, evde bulunan 50 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyayı alarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle ağır yaralanan karı-koca, ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne ardından da Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.B., durumun ağır olması dolayısıyla Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Karslı çift evlerine giren hırsızlar tarafından bıçaklandı VİDEO



BANKA HARCAMASINI KAPATMAK İÇİN HIRSIZLIK YAPTI

Öte yandan, kısa sürede polis tarafından yakalanan şüphelilerin sabıkalarının olmadığı oryaya çıktı. Şüphelilerden birisinin babasının kredi kartıyla yaptığı 14 bin liralık harcamayı kapatmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüphelilerim emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.