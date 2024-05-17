İHA
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine, bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi geldi.
Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D ile ona dışarıdan kopya veren T.B.’yi yakaladı.
Üzerlerinden düzenek çıktı
KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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