Kars'ta kontrolden çıkan araç, kar siperlerine takıldı: 2 yaralı

AA & Ensonhaber

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karla kaplı yol kenarındaki kar siperlerine çarparak durabildi.

Zeynal Y. yönetimindeki 34 EYJ 029 plakalı araç, Bozat köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol dışına savrulan araç, kar yığınlarının üzerine çıkarak güçlükle dururken araçta bulunan sürücü Zeynal Y. ile Caner Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.