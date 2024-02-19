İHA
Kars'ta elektrik direğine tırmanan kedi kurtarıldı.
Digor ilçesinde köpeklerin kovaladığı kedi, elektrik direğine tırmandı.
Elektrik direğinde mahsur kaldı
Elektrik direğine tırmanan kedi, tepede mahsur kaldı ve uzun süre inemedi.
Kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Kedi kurtarıldı
Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, kaza ihtimalinin önüne geçebilmek için köyde elektriği kesti.
Elektrik direğine çıkan görevli, mahsur kalan kediyi kurtardı.
O anlar kameralara yansıdı
Kediyi kurtarma anları, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kurtarılan kedi ise sahibine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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