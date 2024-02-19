İHA

Kars'ta elektrik direğine tırmanan kedi kurtarıldı.

Digor ilçesinde köpeklerin kovaladığı kedi, elektrik direğine tırmandı.

Elektrik direğinde mahsur kaldı

Elektrik direğine tırmanan kedi, tepede mahsur kaldı ve uzun süre inemedi.

Kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Kedi kurtarıldı

Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, kaza ihtimalinin önüne geçebilmek için köyde elektriği kesti.

Elektrik direğine çıkan görevli, mahsur kalan kediyi kurtardı.

O anlar kameralara yansıdı

Kediyi kurtarma anları, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kurtarılan kedi ise sahibine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)