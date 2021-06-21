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- Kartal'da aşırı hızlı sürücü park halindeki otomobillere çarptı
Kartal'da aşırı hızlı sürücü park halindeki otomobillere çarptı
- DHA
- 21.06.2021 - 10:08
- Güncelleme : 21.06.2021 - 10:39
İstanbul’un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'nde hızla giden otomobilin sürücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı.
Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak, durabildi.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
POLİSLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Çevredekilerin yardımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede bulunan sivil giyimli polis memurları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kazada otomobili hasar gören Onur Işık, "Caddeden gelen araç, park halindeki araçlara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis buradan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler." şeklinde konuştu.
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