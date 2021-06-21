Euro
10.4299
0.6%
Dolar
8.769
0.36%
Altın
500.93
1.06%
Borsa
1.385
-0.42%
Bitcoin
293.459
-6.40%
EXEN Coin
28.50
-5.31%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Kartal'da aşırı hızlı sürücü park halindeki otomobillere çarptı

    Aşırı hızla ilerleyen otomobil, karşıdan gelen otomobille park halindeki araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da aşırı hızlı sürücü park halindeki otomobillere çarptı

    İstanbul’un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'nde hızla giden otomobilin sürücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı.

    Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak, durabildi.

    Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

    POLİSLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Çevredekilerin yardımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede bulunan sivil giyimli polis memurları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

    Kazada otomobili hasar gören Onur Işık, "Caddeden gelen araç, park halindeki araçlara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis buradan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler." şeklinde konuştu.

    Kartal'da aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı VİDEO

    Kartal da aşırı hızlı sürücü park halindeki otomobillere çarptı #1

    Kartal da aşırı hızlı sürücü park halindeki otomobillere çarptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir