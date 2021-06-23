Park halindeki otomobilin arkasından çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarpan moto kurye, olaydan sonra darbedildiğini iddia ederken; kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, akşam saat 17.45 sıralarında sipariş götüren moto kurye Ali Özdurmaz, park halindeki otomobilin arkasından bir anda yola çıkan 6 yaşındaki Tusem Eda Cebeci’ye çarptı.

Çarpma ile birlikte küçük çocuk ve moto kurye yere savruldu.

Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İKİSİNİN DE BACAĞI KIRILDI

Hastanede tedavisi süren Tusem Eda Cebeci'nin bacağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bacağı kırılan moto kurye Ali Özdurmaz da tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal’da moto kurye kız çocuğuna çarptı VİDEO

MOTO KURYEYE TEKME ATTI

Görüntülerde, çocuğun bir anda karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada motorun çarptığı yer aldı.

Küçük çocuğa doğru koşan bir kişinin ise moto kuryenin yanından geçerken tekme attığı görüldü.

DARP İDDİASI

Moto kurye Ali Özdurmaz, kazadan sonra yere düştüğünü ve bu sırada darbedildiğini iddia etti.

Özdurmaz, "Bir anda park halindeki aracın ardından çocuk çıkarak bana çarptı. Yere düştüğüm anda şuurum yerinde olmadığından kimin vurduğunu görmedim, darbedildim. Kesinlikle bana yardım eden olmadı. Dakikalarca yerde kendi başıma kaldım. Ondan sonra kurye arkadaşlarım geldi, onlar beni yerden kaldırdı. Görünmez kaza yani. Ben istemem kimseye zarar vermek. Niye başkasının canına kastedeyim? Neye çarptığımı bile sonradan fark ettim, göremedim yani. O bana çarptı zaten." dedi.

“YÜZÜME DARBE ALDIM”

Ali Özdurmaz, "Ben dedim ki, kız çocuğuna bakın dedim, o iyi olsun dedim. Tamam dediler. Ona gittiler. Biz sana ambulans yollayacağız dediler. Ben de sonradan gelen ambulansa bindim. Oradan hastaneye kaldırıldım. Orada darbedildim. Amcası tarafından. Yüzüme darbe aldım. Ayağımda kırık var, bacağımda zedelenmeler var." ifadelerini kullandı.

"BURADA SIK SIK KAZA OLUYOR"

Küçük çocuğun yakını olan Sabahattin Cebeci ise "Yoldan karşıya geçerken bir araba geldi. Araba geçtikten sonra çocuk yola fırladı. Anında motor geldi, ona çarptı. Ama motor da bayağı hızlıydı. Ambulansı aradık. Çocuğu kımıldatmadan bekledik. Ambulans geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Motorcu da düştü. Onda fazla bir hasar yoktu. Hasar sadece bizim yeğende oldu. Burada sık sık kaza oluyor. Buraya tedbir alınması lazım." diye konuştu.