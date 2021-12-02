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- Kartal'daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı
Kartal'daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı
Kartal sahilinde arkadaşlarıyla oturan genç adam, düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı. Ekiplerce kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 02.12.2021 - 09:51
- Güncelleme : 02.12.2021 - 10:19
İstanbu Kartal sahilinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Yiğitcan Sarıkaya, cep telefonunu kayalıklara düşürdü.
Düşen telefonunu almak için kayalıklara eğilen Sarıkaya, kayaların arasında sıkıştı.
KAYALAR AYRILARAK KURTARILDI
İhbar üzerine kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı.
TELEFON 2 METRE DİPTEN ÇIKARILDI
Düşme sonucu yaralanan Sarıkaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların içine düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Yaralı kişinin arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.