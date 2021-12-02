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    Kartal'daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı

    Kartal sahilinde arkadaşlarıyla oturan genç adam, düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı. Ekiplerce kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:19
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    Kartal'daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı

    İstanbu Kartal sahilinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Yiğitcan Sarıkaya, cep telefonunu kayalıklara düşürdü.

    Düşen telefonunu almak için kayalıklara eğilen Sarıkaya, kayaların arasında sıkıştı.

    KAYALAR AYRILARAK KURTARILDI

    İhbar üzerine kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı.

    Kartal daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı #1

    TELEFON 2 METRE DİPTEN ÇIKARILDI

    Düşme sonucu yaralanan Sarıkaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların içine düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

    Kartal daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı #2

    EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

    Yaralı kişinin arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

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    Kartal daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı #4

    Kartal daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı #5

    Kartal daki genç düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı #6

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